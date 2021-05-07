В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

Глава государства добавил, что в настоящий момент у Белоруссии есть российская и китайская вакцины. «А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — резюмировал Лукашенко.