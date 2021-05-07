В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — сказал он журналистам (цитата по «Белта»).
Президент отметил, что пока специалисты не торопятся с производством препарата, так как хотят проследить за тем, как будет развиваться вирус. Лукашенко выразил уверенность, что штамм коронавируса будет сильно отличаться от ныне существующих и нет гарантии, что уже разработанные лекарства эффективно справятся с ним.
Глава государства добавил, что в настоящий момент у Белоруссии есть российская и китайская вакцины. «А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — резюмировал Лукашенко.
Ранее, 25 марта, Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о старте промышленного производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 тыс. доз в месяц.