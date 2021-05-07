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В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — сказал он журналистам (цитата по «Белта»).

Президент отметил, что пока специалисты не торопятся с производством препарата, так как хотят проследить за тем, как будет развиваться вирус. Лукашенко выразил уверенность, что штамм коронавируса будет сильно отличаться от ныне существующих и нет гарантии, что уже разработанные лекарства эффективно справятся с ним.

Глава государства добавил, что в настоящий момент у Белоруссии есть российская и китайская вакцины. «А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — резюмировал Лукашенко.

Ранее, 25 марта, Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о старте промышленного производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 тыс. доз в месяц.

Ранее по теме: В Белоруссии начали промышленное производство вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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