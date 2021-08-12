Минобрнауки подтвердило отстранение от должности ректора РГСУ
Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок отстранена от должности до 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
«В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров», — говорится в сообщении.
10 августа об этом сообщило издание DOXA со ссылкой на соответствующий приказ министерства.
По данным издания, Починок отстранили от должности на основании ч. 7 ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции», которая «касается предоставления сведений о доходах и имуществе». По аналогичной статье проходит проверка в отношении проректора по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной.