Минобрнауки подтвердило отстранение от должности ректора РГСУ

По данным издания, Починок отстранили от должности на основании ч. 7 ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции», которая «касается предоставления сведений о доходах и имуществе». По аналогичной статье проходит проверка в отношении проректора по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной.