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Минобрнауки подтвердило отстранение от должности ректора РГСУ

Ведомости

Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок отстранена от должности до 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров», — говорится в сообщении.

10 августа об этом сообщило издание DOXA со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

По данным издания, Починок отстранили от должности на основании ч. 7 ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции», которая «касается предоставления сведений о доходах и имуществе». По аналогичной статье проходит проверка в отношении проректора по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отстранении от должности ректора РГСУ Починок

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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