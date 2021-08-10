СМИ сообщили об отстранении от должности ректора РГСУ Починок
Министерство науки и высшего образования решило временно отстранить от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, сообщает издание DOXA со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Информацию о ее отстранении подтвердил РБК временно исполняющий обязанности ректора Андрей Хамров.
«Починок была временно отстранена от занимаемой ей должности. Это продлится, по крайней мере, до 6 сентября. Основанием для отстранения названа часть 7 статьи 8 федерального закона «О противодействии коррупции», которая касается предоставления сведений о доходах и имуществе», — пишет DOXA.
По данным DOXA, по аналогичной статье проходит проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснил РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.».
«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — рассказал Хамров.
По его словам, решение о восстановлении в должности временно отстраненной Починок или о ее окончательном отстранении будет приниматься министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.