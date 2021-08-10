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СМИ сообщили об отстранении от должности ректора РГСУ Починок

Ведомости

Министерство науки и высшего образования решило временно отстранить от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, сообщает издание DOXA со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Информацию о ее отстранении подтвердил РБК временно исполняющий обязанности ректора Андрей Хамров.

«Починок была временно отстранена от занимаемой ей должности. Это продлится, по крайней мере, до 6 сентября. Основанием для отстранения названа часть 7 статьи 8 федерального закона «О противодействии коррупции», которая касается предоставления сведений о доходах и имуществе», — пишет DOXA.

По данным DOXA, по аналогичной статье проходит проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснил РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.».

«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — рассказал Хамров.

По его словам, решение о восстановлении в должности временно отстраненной Починок или о ее окончательном отстранении будет приниматься министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных