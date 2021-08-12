Adidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро

Большая часть суммы, как уточнили в пресс-службе Adidas, будет выплачена наличными сразу. Компания намерена разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены при закрытии сделки, со своими акционерами. Как ожидается, сделка будет закрыта в I квартале 2022 г.