Adidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро
Немецкий производитель одежды и спортивных товаров Adidas договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group, сообщает пресс-служба Adidas. Сумма сделки составила 2,1 млрд евро.
«Adidas объявила сегодня, что заключила окончательное соглашение о продаже Reebok Authentic Brands Group (ABG) на общую сумму до 2,1 млрд евро», — говорится в сообщении компании.
Большая часть суммы, как уточнили в пресс-службе Adidas, будет выплачена наличными сразу. Компания намерена разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены при закрытии сделки, со своими акционерами. Как ожидается, сделка будет закрыта в I квартале 2022 г.
Adidas приобрела Reebok в 2006 г. Тогда в сделку вошли бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые позднее были проданы компанией за 400 млн евро.
О том, что Adidas планирует продажу Reebok, ранее писало издание Manager Magazine. По данным СМИ, в сделке были заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp., а также китайская компания Anta International Group Holdings.