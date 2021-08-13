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Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежном поощрении победителей и призеров Олимпийских игр в Токио, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно распоряжению, победители Олимпиады получат 4 млн руб., серебряные призеры – 2,5 млн руб., бронзовые – 1,7 млн руб. Такие же награды получат победители и призеры Паралимпийских игр, которые начнутся 23 августа.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежное вознаграждение. Порядок премирования установят Минспорт, Олимпийский и Паралимпийские комитеты России.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных