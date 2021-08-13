Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежном поощрении победителей и призеров Олимпийских игр в Токио, сообщила пресс-служба правительства.
Согласно распоряжению, победители Олимпиады получат 4 млн руб., серебряные призеры – 2,5 млн руб., бронзовые – 1,7 млн руб. Такие же награды получат победители и призеры Паралимпийских игр, которые начнутся 23 августа.
Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежное вознаграждение. Порядок премирования установят Минспорт, Олимпийский и Паралимпийские комитеты России.
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.