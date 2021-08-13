Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году
Россия рассматривает проведение летних Олимпийских игр в 2036 г., несколько городов подали заявки на проведение, сообщил глава МИДа Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпиады в Токио.
«Рассматривается. Готовятся заявки», — ответил Лавров на вопрос, рассматривается ли в России возможность проведения Олимпиады в 2036 г. (цитата по ТАСС). Министр отметил, что несколько городов уже подали заявки: «совершенно точно Питер, Казань, по-моему».
Россия дважды принимала Олимпийские игры на своей территории. В 1980 г. в Москве прошла летняя Олимпиада, в 2014 г. – зимняя Олимпиада в Сочи.
Летняя Олимпиада 2020 прошла в Токио. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе, в 2032 г. – в Брисбене.
В 2021 г. столицу Игр впервые выбрали по новой процедуре, которую ввели в 2019 г. Тогда были созданы комиссии по летним и зимним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения соревнований с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые хотят принять Олимпиаду. Затем комиссии выбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.