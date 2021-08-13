Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году

В 2021 г. столицу Игр впервые выбрали по новой процедуре, которую ввели в 2019 г. Тогда были созданы комиссии по летним и зимним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения соревнований с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые хотят принять Олимпиаду. Затем комиссии выбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.