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Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году

Ведомости

Россия рассматривает проведение летних Олимпийских игр в 2036 г., несколько городов подали заявки на проведение, сообщил глава МИДа Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпиады в Токио.

«Рассматривается. Готовятся заявки», — ответил Лавров на вопрос, рассматривается ли в России возможность проведения Олимпиады в 2036 г. (цитата по ТАСС). Министр отметил, что несколько городов уже подали заявки: «совершенно точно Питер, Казань, по-моему».

Россия дважды принимала Олимпийские игры на своей территории. В 1980 г. в Москве прошла летняя Олимпиада, в 2014 г. – зимняя Олимпиада в Сочи.

Летняя Олимпиада 2020 прошла в Токио. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе, в 2032 г. – в Брисбене.

В 2021 г. столицу Игр впервые выбрали по новой процедуре, которую ввели в 2019 г. Тогда были созданы комиссии по летним и зимним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения соревнований с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые хотят принять Олимпиаду. Затем комиссии выбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных