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Собянин заявил о снижении числа госпитализаций в Москве из-за вакцинации

Ведомости

Массовая вакцинация помогает в борьбе с коронавирусом: число госпитализаций снизилось более чем вдвое по сравнению с пиком в середине июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля», — говорится в сообщении.

По данным властей, на пике число госпитализаций за неделю составило 12 688, со 2 по 8 августа – 5797. Собянин отметил, что в Москве 4,5 млн жителей получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 38,9 млн россиян сделали прививки от коронавируса.  Лидерами по охвату вакцинацией стали Белгородская область, Москва, Московская область и Ненецкий АО – там прививки сделали 50% взрослого населения.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку более полугода назад.

Ранее по теме: Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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