Собянин заявил о снижении числа госпитализаций в Москве из-за вакцинации
Массовая вакцинация помогает в борьбе с коронавирусом: число госпитализаций снизилось более чем вдвое по сравнению с пиком в середине июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля», — говорится в сообщении.
По данным властей, на пике число госпитализаций за неделю составило 12 688, со 2 по 8 августа – 5797. Собянин отметил, что в Москве 4,5 млн жителей получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 38,9 млн россиян сделали прививки от коронавируса. Лидерами по охвату вакцинацией стали Белгородская область, Москва, Московская область и Ненецкий АО – там прививки сделали 50% взрослого населения.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку более полугода назад.