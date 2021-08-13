Собянин заявил о снижении числа госпитализаций в Москве из-за вакцинации

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку более полугода назад.