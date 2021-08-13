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Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать

Ведомости

Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать, сообщает управление МЧС по Крыму.

«На данный момент пункт временного размещения развернут на базе МБУДО «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка», в котором размещены 10 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении службы. Кроме того, в готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек. Ранее сегодня жителям Керчи посоветовали быть готовыми к эвакуации.

Администрация Керчи сообщает, что с 13 августа МЧС проводит дополнительную расчистку ливневых систем русла реки Мелек-Чесме. В этом задействована аэромобильная группировка в составе 50 человек.

Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. При этом из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.

Ранее по теме: Жителей Керчи готовят к эвакуации из-за надвигающегося потопа. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных