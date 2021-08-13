Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать
Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать, сообщает управление МЧС по Крыму.
«На данный момент пункт временного размещения развернут на базе МБУДО «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка», в котором размещены 10 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении службы. Кроме того, в готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек. Ранее сегодня жителям Керчи посоветовали быть готовыми к эвакуации.
Администрация Керчи сообщает, что с 13 августа МЧС проводит дополнительную расчистку ливневых систем русла реки Мелек-Чесме. В этом задействована аэромобильная группировка в составе 50 человек.
Ранее сообщалось, что около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида» подтопило из-за сильных дождей. В МЧС уточняли, что в селе Красногорка в Ленинском районе Крыма подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Жители не пострадали. При этом из-за ливней ограничили движение на 54-м км трассы «Таврида».
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.