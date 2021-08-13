Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать

«На данный момент пункт временного размещения развернут на базе МБУДО «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка», в котором размещены 10 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении службы. Кроме того, в готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек. Ранее сегодня жителям Керчи посоветовали быть готовыми к эвакуации.