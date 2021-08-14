В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду в Центральной России
В Центральной России ожидается аномально теплая погода, средняя температура в ближайшие дни составит 24-29 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.
«В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — рассказал он.
Такой температурный фон превышает климатическую норму на 2-4 градуса, добавил Вильфанд. Ночью температура не будет превышать 11-14 градусов, осадков в ближайшие три дня не ожидается.