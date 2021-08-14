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В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду в Центральной России

Ведомости

В Центральной России ожидается аномально теплая погода, средняя температура в ближайшие дни составит 24-29 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — рассказал он.

Такой температурный фон превышает климатическую норму на 2-4 градуса, добавил Вильфанд. Ночью температура не будет превышать 11-14 градусов, осадков в ближайшие три дня не ожидается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных