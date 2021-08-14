В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду в Центральной России

«В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — рассказал он.