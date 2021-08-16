В РПН оценили зависимость постковидного синдрома от течения болезни

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца. Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через месяц после болезни. По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз, у 31,7% – одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боли в груди и тахикардию.