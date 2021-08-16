В РПН оценили зависимость постковидного синдрома от течения болезни
Связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову.
«Даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с постковидными осложнениями», – говорится в сообщении. Врач отметила, что реабилитация после COVID-19 нужна всем. Важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ.
Она подчеркнула, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. После получения отрицательного ПЦР-теста симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель, а иногда и месяцев. Около трети перенесших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, но у некоторых сохраняется еще дольше, уточнила Омарова.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца. Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через месяц после болезни. По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз, у 31,7% – одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боли в груди и тахикардию.