Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти в Афганистане
Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, сообщается на сайте МИД РФ.
«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — говорится в сообщении.
В МИДе отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти к запрещенному в России террористическому движению «Талибан».
«По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — сообщили в МИД РФ, добавив, что призывают все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.
Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.