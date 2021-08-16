В Москве задержан кассир Сбербанка по подозрению в краже 12 млн рублей
Подозреваемого в краже 12 млн руб. кассира Сбербанка задержали при попытке вылететь из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, о хищении средств в московскую полицию сообщил сотрудник службы безопасности Сбербанка. «Было установлено, что один из кассиров, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.
По его словам, кассиром являлся молодой человек 1994 г. рождения. Он был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь из России. Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.