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В Москве задержан кассир Сбербанка по подозрению в краже 12 млн рублей

Ведомости

Подозреваемого в краже 12 млн руб. кассира Сбербанка задержали при попытке вылететь из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, о хищении средств в московскую полицию сообщил сотрудник службы безопасности Сбербанка. «Было установлено, что один из кассиров, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.

По его словам, кассиром являлся молодой человек 1994 г. рождения. Он был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь из России. Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных