В Москве задержан кассир Сбербанка по подозрению в краже 12 млн рублей

По его словам, кассиром являлся молодой человек 1994 г. рождения. Он был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь из России. Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.