Мишустин утвердил экс-министра просвещения Васильеву в должности президента РАО
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования (РАО). Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования», — говорится в документе.
Васильева возглавляла министерство образования и науки с августа 2016 г. по май 2018 г., после возглавила министерство просвещения и руководила им до смены правительства в январе 2020 г.
Ранее президент России Владимир Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета академии. Васильева была избрана президентом РАО 30 июня.