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Мишустин утвердил экс-министра просвещения Васильеву в должности президента РАО

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования (РАО). Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. 

«Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования», — говорится в документе.

Васильева возглавляла министерство образования и науки с августа 2016 г. по май 2018 г., после возглавила министерство просвещения и руководила им до смены правительства в январе 2020 г. 

Ранее президент России Владимир Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета академии. Васильева была избрана президентом РАО 30 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных