МЧС проверило воздух в Екатеринбурге после сообщений об утечке химикатов
Специалисты МЧС проверили воздух в поселке Рудный на юге Екатеринбурга после сообщений СМИ о том, что там могла произойти утечка химических веществ. По результатам анализа проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.
«Поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании г. Екатеринбург, п. Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — рассказали в ведомстве, уточнив, что информация является оперативной.
По информации ТАСС, в Рудном наблюдается небольшая дымка. Согласно предварительным данным, эпицентр утечки может находиться в логистическом центре, где расположено несколько предприятий. При этом следов взрыва или пожара на месте не наблюдается.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили агентству, что данные о взрыве, опубликованные рядом СМИ, не нашли подтверждения. «Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается», — отметил собеседник агентства.