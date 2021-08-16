МЧС проверило воздух в Екатеринбурге после сообщений об утечке химикатов

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили агентству, что данные о взрыве, опубликованные рядом СМИ, не нашли подтверждения. «Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается», — отметил собеседник агентства.