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МЧС проверило воздух в Екатеринбурге после сообщений об утечке химикатов

Ведомости

Специалисты МЧС проверили воздух в поселке Рудный на юге Екатеринбурга после сообщений СМИ о том, что там могла произойти утечка химических веществ. По результатам анализа проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

«Поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании г. Екатеринбург, п. Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — рассказали в ведомстве, уточнив, что информация является оперативной.

По информации ТАСС, в Рудном наблюдается небольшая дымка. Согласно предварительным данным, эпицентр утечки может находиться в логистическом центре, где расположено несколько предприятий. При этом следов взрыва или пожара на месте не наблюдается.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили агентству, что данные о взрыве, опубликованные рядом СМИ, не нашли подтверждения. «Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается», — отметил собеседник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных