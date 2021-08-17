Гинцбург оценил возможность сочетания вакцины Pfizer со «Спутником Лайт»

По итогам опубликованных РФПИ предварительных испытаний комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca для борьбы со штаммами коронавируса «серьезных нежелательных явлений» у 50 привитых добровольце не было выявлено. В конце июля в Аргентине заявили также об отсутствии серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm. По данным Минздрава, у 41,6% вакцинированных не было осложнений после второй прививки. Более 8% пожаловались на повышение температуры и боли в спине, 50% — на боль в месте укола, писал РБК.