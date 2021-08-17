Гинцбург оценил возможность сочетания вакцины Pfizer со «Спутником Лайт»
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Об этом заявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «РИА Новости».
«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — пояснил Гинцбург. По его словам, есть предположения. что эффективность вакцины Pfizer против штамма «Дельта» составляет всего 40%. Поэтому векторный вариант вакцины поможет увеличить защиту от индийской мутации.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы. РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника Лайт» в качестве бустера, говорилось в сообщении. Там также было указано, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83,1%.
По итогам опубликованных РФПИ предварительных испытаний комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca для борьбы со штаммами коронавируса «серьезных нежелательных явлений» у 50 привитых добровольце не было выявлено. В конце июля в Аргентине заявили также об отсутствии серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm. По данным Минздрава, у 41,6% вакцинированных не было осложнений после второй прививки. Более 8% пожаловались на повышение температуры и боли в спине, 50% — на боль в месте укола, писал РБК.