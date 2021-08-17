Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения COVID-19

Накануне оперштаб сообщил, что Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканской Республикой, Южной Кореей и Чехией. В то же время, согласно статистике, несмотря на снижение ежедневного прироста зараженных, смертность от коронавируса в России остается высокой. Так, накануне, 16 августа, за сутки умерли 806 пациентов. Таким образом, суточная смертность в стране от коронавируса держится выше 800 человек в сутки пятый день подряд. Новых случаев в России выявили вчера 20 765.