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Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения COVID-19

Ведомости

Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, в котором она находилась с 1 июля, сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Lidovky noviny. Из-за нахождения в этом списке въезд из России в Чехию был разрешен только в неотложных случаях.

Кроме России чешский минздрав исключил из «красного списка» также Тунис и Индию. Войтех перечислил страны, однако не уточнил, приведет ли это к каким-то особенностям в ослаблении санитарного режима помимо стандартных. В списке останутся Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Непал, Мозамбик и Танзания (включая острова Занзибар и Пемба).

Накануне оперштаб сообщил, что Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканской Республикой, Южной Кореей и Чехией. В то же время, согласно статистике, несмотря на снижение ежедневного прироста зараженных, смертность от коронавируса в России остается высокой. Так, накануне, 16 августа, за сутки умерли 806 пациентов. Таким образом, суточная смертность в стране от коронавируса держится выше 800 человек в сутки пятый день подряд. Новых случаев в России выявили вчера 20 765. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 207 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36,6 млн случаев, Индии (более 32,2 млн) и Бразилии (свыше 20,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

Ранее по теме: Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных