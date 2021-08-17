Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения COVID-19
Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, в котором она находилась с 1 июля, сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Lidovky noviny. Из-за нахождения в этом списке въезд из России в Чехию был разрешен только в неотложных случаях.
Кроме России чешский минздрав исключил из «красного списка» также Тунис и Индию. Войтех перечислил страны, однако не уточнил, приведет ли это к каким-то особенностям в ослаблении санитарного режима помимо стандартных. В списке останутся Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Непал, Мозамбик и Танзания (включая острова Занзибар и Пемба).
Накануне оперштаб сообщил, что Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканской Республикой, Южной Кореей и Чехией. В то же время, согласно статистике, несмотря на снижение ежедневного прироста зараженных, смертность от коронавируса в России остается высокой. Так, накануне, 16 августа, за сутки умерли 806 пациентов. Таким образом, суточная смертность в стране от коронавируса держится выше 800 человек в сутки пятый день подряд. Новых случаев в России выявили вчера 20 765.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 207 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36,6 млн случаев, Индии (более 32,2 млн) и Бразилии (свыше 20,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.