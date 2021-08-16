Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканской республикой, Южной Кореей и Чехией, сообщили «Ведомостям» в оперштабе.
«С учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении оперштаба.
Также принято решение с 27 августа 2021 г. увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.
Ограничения, введенные на авиасообщение с Танзанией, введенные в марте одновременно с приостановкой полетов в Турцию, продляются до 2 сентября «с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране».
В начале августа оперштаб также снял ограничения на полеты в Бахрейн и Молдавию. С 9 августа также увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Кроме того, теперь рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов. Всего сейчас Россия возобновила авиасообщение с более чем 50 странами.