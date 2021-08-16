Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Ведомости

Россия с 27 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканской республикой, Южной Кореей и Чехией, сообщили «Ведомостям» в оперштабе.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении оперштаба.

Также принято решение с 27 августа 2021 г. увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Ограничения, введенные на авиасообщение с Танзанией, введенные в марте одновременно с приостановкой полетов в Турцию, продляются до 2 сентября «с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране».

В начале августа оперштаб также снял ограничения на полеты в Бахрейн и Молдавию. С 9 августа также увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Кроме того, теперь рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов. Всего сейчас Россия возобновила авиасообщение с более чем 50 странами.

Ранее по теме: Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Новость дополняется

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных