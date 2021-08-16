Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

В начале августа оперштаб также снял ограничения на полеты в Бахрейн и Молдавию. С 9 августа также увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Кроме того, теперь рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов. Всего сейчас Россия возобновила авиасообщение с более чем 50 странами.