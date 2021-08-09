Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Все рейсы, по данным оперштаба, в указанные страны будут выполняться из столичных аэропортов. По два рейса в неделю будет совершаться из Москвы в Манаму (Бахрейн). По три рейса в неделю российские авиакомпании будут совершать из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата в Доминиканской республике. Также из Москвы в Кишинев будет летать по три самолета в неделю.
С 9 августа будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Кроме того, теперь рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов.
Сейчас Россия возобновила авиасообщение с 50 странами, с 28 августа возобновились полеты во Францию и Чехию. 8 июля отменили запрет на полеты чартеров в Египет. Таким образом, был отменен указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами.