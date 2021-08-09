Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Все рейсы, по данным оперштаба, в указанные страны будут выполняться из столичных аэропортов. По два рейса в неделю будет совершаться из Москвы в Манаму (Бахрейн). По три рейса в неделю российские авиакомпании будут совершать из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата в Доминиканской республике. Также из Москвы в Кишинев будет летать по три самолета в неделю.