Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года

Ведомости

Правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 г.», — сказал Мишустин на заседании правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

По словам премьера, воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первого ребенка. При этом кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, а льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных