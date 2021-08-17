Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года
Правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 г.», — сказал Мишустин на заседании правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
По словам премьера, воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первого ребенка. При этом кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, а льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.
Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны.