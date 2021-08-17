В Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение предвыборных обещаний

Наказание, согласно документу, может быть в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.