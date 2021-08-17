В Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение предвыборных обещаний
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов внес в Госдуму законопроект о введении штрафов за невыполнение предвыборных обещаний после избрания на должность. Текст документа размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект предполагает наказание за «непринятие лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или политической партией, выдвинувшей кандидатов... периодическом печатном издании предвыборной программы в период ведения избирательной кампании предвыборного обещания».
Наказание, согласно документу, может быть в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Документ также определяет понятие предвыборного обещания: это «четко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения».