В Челябинске зафиксировали мощный выброс сероводорода

«Сегодня ночью в районе очистных МУП ПОВВ ("Производственного объединения водоснабжения и водоотведения". — Прим. ред.) в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода. Нашей системой мониторинга зафиксированы разовые превышения [предельно допустимой концентрации] по сероводороду. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации», — говорится в сообщении Безрукова. По его словам, на место происшествия направлены передвижные лаборатории.