В Челябинске зафиксировали мощный выброс сероводорода
В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа был зафиксирован «сильнейший залповый выброс по сероводороду». Об этом сообщил в своем Telegram-канале замминистра экологии региона Виталий Безруков.
«Сегодня ночью в районе очистных МУП ПОВВ ("Производственного объединения водоснабжения и водоотведения". — Прим. ред.) в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода. Нашей системой мониторинга зафиксированы разовые превышения [предельно допустимой концентрации] по сероводороду. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации», — говорится в сообщении Безрукова. По его словам, на место происшествия направлены передвижные лаборатории.
Предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов Челябинска рекомендовано снизить дополнительно выбросы, а городской администрации — усилить полив улиц. Жителям посоветовали не открывать окна, не проветривать помещения утром, использовать гигиенические маски и потреблять больше воды.
Насколько превышены ПДК по сероводороду, не уточняется. Все собранные пробы будут переданы природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору. «На данный момент ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается», — заверил Безруков.
Как говорилось в апрельском докладе аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243. Это стало худшим показателем как минимум за 16 лет