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В Челябинске зафиксировали мощный выброс сероводорода

Ведомости

В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа был зафиксирован «сильнейший залповый выброс по сероводороду». Об этом сообщил в своем Telegram-канале замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Сегодня ночью в районе очистных МУП ПОВВ ("Производственного объединения водоснабжения и водоотведения". — Прим. ред.) в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода. Нашей системой мониторинга зафиксированы разовые превышения [предельно допустимой концентрации] по сероводороду. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации», — говорится в сообщении Безрукова. По его словам, на место происшествия направлены передвижные лаборатории.

Предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов Челябинска рекомендовано снизить дополнительно выбросы, а городской администрации — усилить полив улиц. Жителям посоветовали не открывать окна, не проветривать помещения утром, использовать гигиенические маски и потреблять больше воды.

Насколько превышены ПДК по сероводороду, не уточняется. Все собранные пробы будут переданы природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору. «На данный момент ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается», — заверил Безруков.

Как говорилось в апрельском докладе аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243. Это стало худшим показателем как минимум за 16 лет

Ранее по теме: В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных