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В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Ведомости

Число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за прошлый год увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243, что стало худшим показателем как минимум за 16 лет, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«2020 г. стал худшим по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года — тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета», — рассказали аналитики.

В FinExpertiza пояснили, что к высокому уровню загрязнения относится ситуация, когда в воздухе содержатся вещества, концентрация которых превышает предельно допустимую в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением называют превышение в 20-29 раз, сохраняющееся на протяжении более двух суток, в 30-49 раз при сохранении более восьми часов или в 50 и выше единожды.

По данным экспертов, наихудшим образом ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области. На нее пришлось 147 вспышек высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения от общего числа. Источниками выбросов специалисты назвали нефтеперерабатывающий завод и очистные канализационные сооружения Самары.

Помимо этого областного центра, наибольшее число загрязнений воздуха было отмечено в Селенгинске (Бурятия), Чите (Забайкальский край), Оренбурге и Улан-Удэ. Основным отравляющим элементом там стал бензпирен — «крайне токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген», а также сероводород, который образуется при нефтепереработке, в канализационных коллекторах и в результате горения свалок. Помимо этого, в атмосфере были найдены свинец, формальдегид, этилбензол, хлорид водорода, оксид углерода и диоксид азота.

В топ-5 регионов России с наибольшим количеством вспышек загрязнений попали также Бурятия и Забайкальский край — 25 и 12 случаев соответственно. Еще по 10 инцидентов зафиксированы в Красноярском крае и Оренбургской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных