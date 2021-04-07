В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

В FinExpertiza пояснили, что к высокому уровню загрязнения относится ситуация, когда в воздухе содержатся вещества, концентрация которых превышает предельно допустимую в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением называют превышение в 20-29 раз, сохраняющееся на протяжении более двух суток, в 30-49 раз при сохранении более восьми часов или в 50 и выше единожды.