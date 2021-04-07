В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
Число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за прошлый год увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243, что стало худшим показателем как минимум за 16 лет, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«2020 г. стал худшим по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года — тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета», — рассказали аналитики.
В FinExpertiza пояснили, что к высокому уровню загрязнения относится ситуация, когда в воздухе содержатся вещества, концентрация которых превышает предельно допустимую в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением называют превышение в 20-29 раз, сохраняющееся на протяжении более двух суток, в 30-49 раз при сохранении более восьми часов или в 50 и выше единожды.
По данным экспертов, наихудшим образом ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области. На нее пришлось 147 вспышек высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения от общего числа. Источниками выбросов специалисты назвали нефтеперерабатывающий завод и очистные канализационные сооружения Самары.
Помимо этого областного центра, наибольшее число загрязнений воздуха было отмечено в Селенгинске (Бурятия), Чите (Забайкальский край), Оренбурге и Улан-Удэ. Основным отравляющим элементом там стал бензпирен — «крайне токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген», а также сероводород, который образуется при нефтепереработке, в канализационных коллекторах и в результате горения свалок. Помимо этого, в атмосфере были найдены свинец, формальдегид, этилбензол, хлорид водорода, оксид углерода и диоксид азота.
В топ-5 регионов России с наибольшим количеством вспышек загрязнений попали также Бурятия и Забайкальский край — 25 и 12 случаев соответственно. Еще по 10 инцидентов зафиксированы в Красноярском крае и Оренбургской области.