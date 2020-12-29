Названы регионы России с не фильтрующими вредные выбросы предприятиями
В среднем в России в 2019 г. очистительные системы на промышленных предприятиях улавливали около 75% генерируемых вредных выбросов, однако в Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах уровень очистки воздуха находился на нуле, говорится в результатах исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Далее в списке регионов с низкой фильтрацией идет Калмыкия, где было уловлено лишь 1% промышленных выбросов, в Кабардино-Балкарии показатель немного лучше – 3%, в Чечне – 6%, в Севастополе 9%, в Орловской области – 13%, в Ярославской области – 14%, замыкает десятку антирейтинга Ханты-Мансийский автономный округ с показателем фильтрации 15%», – отметили эксперты.
Аналитики сообщили, что предприятия большинства из перечисленных регионов генерируют небольшое количество выбросов, поэтому ситуация «не вызывает больших опасений». При этом экологические риски повышены в нефтегазовых Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, которые находятся на третьем и пятом местах в списке регионов России по общей массе вредных выбросов. Так, промышленность первого субъекта генерирует 1,5 млн т вредных веществ, из которых 1,27 млн т попадают в атмосферу, а второго – 763,38 тыс. т, из которого в воздух выбрасываются 763,2 тыс. т.
Регионом-лидером России по уровню фильтрации загрязняющих веществ является Санкт-Петербург – 99%. Однако в действительности подобный показатель обеспечивается только одним строительным предприятием, подчеркнули эксперты. На втором месте – Пензенская область с показателем в 97%. В топ-5 попали также Карачаево-Черкесия (94%), Приморский край (91%) и Омская область (91%).
Уровень фильтрации выбросов в Москве аналитики оценили как «скромный». В атмосферу попадает почти половина загрязняющих веществ, отфильтровывается 56%.
В целом по России более 80% и выбросов фильтрует промышленность только в 20 регионах России. Еще в 38 предприятия улавливают меньше половины, а 21 – не более трети. За прошлый год с предприятий в атмосферу попали 17,3 млн т вредных веществ, то есть на одного жителя страны пришлось 118 кг промышленных воздушных примесей, посчитали аналитики.