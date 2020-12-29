Названы регионы России с не фильтрующими вредные выбросы предприятиями

Аналитики сообщили, что предприятия большинства из перечисленных регионов генерируют небольшое количество выбросов, поэтому ситуация «не вызывает больших опасений». При этом экологические риски повышены в нефтегазовых Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, которые находятся на третьем и пятом местах в списке регионов России по общей массе вредных выбросов. Так, промышленность первого субъекта генерирует 1,5 млн т вредных веществ, из которых 1,27 млн т попадают в атмосферу, а второго – 763,38 тыс. т, из которого в воздух выбрасываются 763,2 тыс. т.