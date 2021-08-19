«Коммерсантъ» узнал о предложении МВД упростить процедуру техосмотра
МВД предложило упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей, исключив из него некоторые проверки — от коррозии тормозной системы и наличия огнетушителя до трещин на лобовом стекле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.
МВД предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, а также наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме этого МВЛ за исключение из ТО проверки уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Наконец, предлагается исключить претензии к трещине на лобовом стекле с водительской стороне.
В этом случае фактически техосмотр останется обязательным только для автобусов, грузовиков и мотоциклов, а нагрузка на операторов ТО, в том числе, финансовая, сократится. Инициатива МВД пока обсуждается с профессиональным сообществом, конкретного законопроекта с ее изложением пока нет.
В то же время в начале августа «Коммерсантъ» узнал, что Минтранс решил ужесточить правила фотографирования транспортных средств на пунктах техосмотра в целях борьбы с мошенниками, опубликовав для обсуждения проект такого нормативного акта. В проекте Минтранса описываются нормативные требования к фотографиям, чтобы усложнить их подделку — популярный способ заработка мошенниками.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость подтверждения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Он вступит в силу 22 августа 2021 г. Ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000.