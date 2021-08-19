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«Коммерсантъ» узнал о предложении МВД упростить процедуру техосмотра

Ведомости

МВД предложило упростить процедуру техосмотра легковых автомобилей, исключив из него некоторые проверки — от коррозии тормозной системы и наличия огнетушителя до трещин на лобовом стекле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

МВД предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, а также наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме этого МВЛ за исключение из ТО проверки уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Наконец, предлагается исключить претензии к трещине на лобовом стекле с водительской стороне.

В этом случае фактически техосмотр останется обязательным только для автобусов, грузовиков и мотоциклов, а нагрузка на операторов ТО, в том числе, финансовая, сократится. Инициатива МВД пока обсуждается с профессиональным сообществом, конкретного законопроекта с ее изложением пока нет.

В то же время в начале августа «Коммерсантъ» узнал, что Минтранс решил ужесточить правила фотографирования транспортных средств на пунктах техосмотра в целях борьбы с мошенниками, опубликовав для обсуждения проект такого нормативного акта. В проекте Минтранса описываются нормативные требования к фотографиям, чтобы усложнить их подделку — популярный способ заработка мошенниками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость подтверждения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Он вступит в силу 22 августа 2021 г. Ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000.

Ранее по теме: Минтранс ужесточит требования к снимкам авто на пунктах техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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