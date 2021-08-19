«Коммерсантъ» узнал о предложении МВД упростить процедуру техосмотра

МВД предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, а также наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме этого МВЛ за исключение из ТО проверки уровня шума, замера загрязняющих веществ в выхлопе, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Наконец, предлагается исключить претензии к трещине на лобовом стекле с водительской стороне.