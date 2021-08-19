В России второй день подряд зафиксировали менее 800 смертей от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 058 человек, следует из статистики оперштаба на 19 августа. Умер за сутки 791 пациент. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 684 531. Умерли за все время пандемии 173 700 человек.
Вчера, 18 августа, оперштаб сообщил о 20 914 новых случаях COVID-19 и 799 летальных исходах. В этот день впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек. До этого более 800 смертей от COVID-19 фиксировали шесть дней подряд.
В Москве за сутки выявили 2142 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2805 человек, скончались 54 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 549 386 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1563), Московская (+949), Свердловская (+511) и Нижегородская (+501) области.
За сутки полностью выздоровели 24 017 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 963 054.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 209 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 37,1 млн случаев, Индии (более 32,3 млн), Бразилии (свыше 20,4 млн) и Франции (более 6,6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.