Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 25

«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — написал он, отметив, что сейчас в БСМП №1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном состоянии, а восемь пациентов в состоянии средней тяжести.