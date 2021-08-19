Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 25
Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже к утру 19 августа увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — написал он, отметив, что сейчас в БСМП №1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном состоянии, а восемь пациентов в состоянии средней тяжести.
Кроме того, восемь человек находятся в больнице, шестеро из которых в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник, уточнил Гусев.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате взрыва в автобусе погибли две женщины. На момент взрыва в автобусе находились 35 человек. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).