Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 25

Ведомости

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже к утру 19 августа увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — написал он, отметив, что сейчас в БСМП №1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном состоянии, а восемь пациентов в состоянии средней тяжести.

Кроме того, восемь человек находятся в больнице, шестеро из которых в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник, уточнил Гусев.

Ранее по теме: Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате взрыва в автобусе погибли две женщины. На момент взрыва в автобусе находились 35 человек. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных