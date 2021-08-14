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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22

Ведомости

В результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 22 человека, еще двое погибли, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», – написал он в своем Telegram.

В данный момент в медучреждениях города остаются 16 пострадавших, двое из них – в реанимации, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.

На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее по теме: Следователи назвали возможную причину взрыва в автобусе Воронежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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