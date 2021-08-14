Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», – написал он в своем Telegram.