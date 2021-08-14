Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22
В результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 22 человека, еще двое погибли, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», – написал он в своем Telegram.
В данный момент в медучреждениях города остаются 16 пострадавших, двое из них – в реанимации, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.
На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).