Следователи назвали возможную причину взрыва в автобусе Воронежа
Взрыв в автобусе Воронежа мог произойти из-за неисправности оборудования или изменений конструкции транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы», — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что взрывчатых веществ в автобусе после экспресс-анализа не обнаружено. Предварительно установлено, что взрыв случился в области бензобака в левой части транспортного средства.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва в автобусе погибли две женщины. Еще 19 человек пострадали. В целом в транспорте на момент взрыва находились 35 граждан.
На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).