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Число погибших после взрыва в автобусе Воронежа выросло до двух

Ведомости

Два человека погибли в результате взрыва в автобусе Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 г. рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал он. За несколько часов чиновник сообщил о гибели другой пострадавшей.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. По данным властей, на данный момент число пострадавших составляет 19 человек. В больницах находятся 14 из них: четыре человека помещены в реанимационное отделение, состояние десяти оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент точная причина взрыва неизвестна. По предварительным данным, он произошел, когда люди заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По словам прокурора Ленинского района Воронежа Юрия Бурсова, в момент взрыва в транспортном средстве находились 35 человек.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). «Коммерсантъ» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте взрыва автобуса не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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