Число погибших после взрыва в автобусе Воронежа выросло до двух
Два человека погибли в результате взрыва в автобусе Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 г. рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал он. За несколько часов чиновник сообщил о гибели другой пострадавшей.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. По данным властей, на данный момент число пострадавших составляет 19 человек. В больницах находятся 14 из них: четыре человека помещены в реанимационное отделение, состояние десяти оценивается как средней степени тяжести.
На данный момент точная причина взрыва неизвестна. По предварительным данным, он произошел, когда люди заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По словам прокурора Ленинского района Воронежа Юрия Бурсова, в момент взрыва в транспортном средстве находились 35 человек.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). «Коммерсантъ» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте взрыва автобуса не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства.