Число погибших после взрыва в автобусе Воронежа выросло до двух

«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 г. рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал он. За несколько часов чиновник сообщил о гибели другой пострадавшей.