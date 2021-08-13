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После взрыва автобуса в Воронеже за ночь проверили весь общественный транспорт

Ведомости

В Воронеже после ЧП со взрывом автобуса по поручению губернатора проверили весь общественный транспорт, сообщает «Вести Воронеж». По словам мэра города Вадима Кстенина, серьёзных нарушений при проверку не выявили.

«Совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего», — сказал он, отметив, что сейчас на линии штатно работают порядка 800 единиц пассажирского транспорта. Ространснадзор сообщил, что проведет внеплановую проверку перевозчика по факту взрыва.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате взрыва погибли два человека, пострадали 19 человек. В больницах находятся 14 из них. На данный момент точная причина взрыва неизвестна. По предварительным данным, он произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По словам прокурора Ленинского района Воронежа Юрия Бурсова, всего в автобусе в момент взрыва находились 35 человек.

«Коммерсантъ» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте взрыва в Воронеже не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 

Ранее по теме: Число погибших после взрыва в автобусе Воронежа выросло до двух

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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