После взрыва автобуса в Воронеже за ночь проверили весь общественный транспорт

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате взрыва погибли два человека, пострадали 19 человек. В больницах находятся 14 из них. На данный момент точная причина взрыва неизвестна. По предварительным данным, он произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По словам прокурора Ленинского района Воронежа Юрия Бурсова, всего в автобусе в момент взрыва находились 35 человек.