Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому международному аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова — первого президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня подписания.
Переименование аэропорта приурочено к 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова. По этому поводу в эфире «Первого канала» вышло видеообращение Владимира Путина, в котором он заявил, что «первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни и Северного Кавказа, и теперь регион активно развивается, гарантирует людям мир и спокойствие» (цитата по ТАСС). По словам Путина, сегодня Чечня «неотъемлемая часть нашей большой многонациональный страны, она активно и динамично развивается, гарантирует людям мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».
Ахмат Кадыров — первый президент Чечни. 23 августа 2021 г. исполняется 70 лет со дня его рождения. 9 мая 2004 г. погиб в результате теракта, совершенного на стадионе «Динамо» в Грозном. На следующий день Путин посмертно присвоил Кадырову звание Героя России.
Именем первого президента Чечни называют улицы, мечети, площади, стадионы и школы. В Москве с 2014 г. есть улица Ахмата Кадырова. Это решение вызвало волну протестов, так как нарушало городской закон, согласно которому присваивать улицам Москвы имена известных людей ранее чем через десять лет после их смерти запрещено.