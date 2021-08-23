Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Переименование аэропорта приурочено к 70-летию со дня рождения Ахмата Кадырова. По этому поводу в эфире «Первого канала» вышло видеообращение Владимира Путина, в котором он заявил, что «первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни и Северного Кавказа, и теперь регион активно развивается, гарантирует людям мир и спокойствие» (цитата по ТАСС). По словам Путина, сегодня Чечня «неотъемлемая часть нашей большой многонациональный страны, она активно и динамично развивается, гарантирует людям мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».