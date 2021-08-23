ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках

Ранее, 12 августа, контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала якобы сотрудника российской разведки (ранее — ГРУ). По данным украинского ведомства, задержанный временно проживал на Украине. Он якобы периодически выезжал в Донбасс, в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – »Ведомости») для сбора разведывательной информации. В частности, его интересовали образцы нового оружия и техники украинской армии, места дислокации войск, количество личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Агент якобы был задержан при передаче информации представителю российских спецслужб «по электронным каналам связи».