ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках
ФСБ заявила о задержании в Туле гражданина Украины, который собирал для спецслужб страны секретные данные о перспективном российском стрелковом оружии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — пояснили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Личность подозреваемого не раскрывается, расследование дела продолжается.
Ранее, 12 августа, контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала якобы сотрудника российской разведки (ранее — ГРУ). По данным украинского ведомства, задержанный временно проживал на Украине. Он якобы периодически выезжал в Донбасс, в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – »Ведомости») для сбора разведывательной информации. В частности, его интересовали образцы нового оружия и техники украинской армии, места дислокации войск, количество личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Агент якобы был задержан при передаче информации представителю российских спецслужб «по электронным каналам связи».
Задержанного арестовали, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины. Также решается вопрос об обвинении по ч. 1 ст. 114 УК (шпионаж).