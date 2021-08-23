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ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках

Ведомости

ФСБ заявила о задержании в Туле гражданина Украины, который собирал для спецслужб страны секретные данные о перспективном российском стрелковом оружии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — пояснили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Личность подозреваемого не раскрывается, расследование дела продолжается.

Ранее, 12 августа, контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала якобы сотрудника российской разведки (ранее — ГРУ). По данным украинского ведомства, задержанный временно проживал на Украине. Он якобы периодически выезжал в Донбасс, в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – »Ведомости») для сбора разведывательной информации. В частности, его интересовали образцы нового оружия и техники украинской армии, места дислокации войск, количество личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Агент якобы был задержан при передаче информации представителю российских спецслужб «по электронным каналам связи».

Задержанного арестовали, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины. Также решается вопрос об обвинении по ч. 1 ст. 114 УК (шпионаж).

Ранее по теме: СБУ сообщила о задержании сотрудника российской разведки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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