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СБУ сообщила о задержании сотрудника российской разведки

Ведомости

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала якобы сотрудника российской разведки (ранее — ГРУ), говорится на сайте ведомства.

«Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – Ведомости) для сбора разведывательной информации. За эту «работу» он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, «кураторов» агента интересовали образцы нового оружия и техники, мест дислокации войск, количество личного состава подразделений ВСУ и т. д. Агент был задержан при передаче информации представителю российских спецслужб по электронным каналам связи.

Задержанный арестован, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины. Также решается вопрос об обвинении по ч. 1 ст. 114 УК (шпионаж).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных