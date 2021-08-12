СБУ сообщила о задержании сотрудника российской разведки

«Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – Ведомости) для сбора разведывательной информации. За эту «работу» он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.