СБУ сообщила о задержании сотрудника российской разведки
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала якобы сотрудника российской разведки (ранее — ГРУ), говорится на сайте ведомства.
«Установлено, что гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения АТО (антитеррористической операции. – Ведомости) для сбора разведывательной информации. За эту «работу» он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, «кураторов» агента интересовали образцы нового оружия и техники, мест дислокации войск, количество личного состава подразделений ВСУ и т. д. Агент был задержан при передаче информации представителю российских спецслужб по электронным каналам связи.
Задержанный арестован, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины. Также решается вопрос об обвинении по ч. 1 ст. 114 УК (шпионаж).