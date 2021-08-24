Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Об этом он заявил на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.
«Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). Мэр подчеркнул, что соответствующие решения должны приниматься индивидуально в каждой школе, исходя из ситуации с коронавирусом и числа вакцинированных учителей. По его словам, привились от COVID-19 более 80% московских педагогов.
«По крайней мере, это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – подчеркнул Собянин. При этом все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, останутся.
30 июля Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в городе. По данным оперативного штаба на 24 августа, в Москве за сутки выявили 1105 новых случаев COVID-19, 2148 человек выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,5 млн заражений и свыше 27 000 летальных исходов.