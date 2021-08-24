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Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Об этом он заявил на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

«Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). Мэр подчеркнул, что соответствующие решения должны приниматься индивидуально в каждой школе, исходя из ситуации с коронавирусом и числа вакцинированных учителей. По его словам, привились от COVID-19 более 80% московских педагогов.

«По крайней мере, это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – подчеркнул Собянин. При этом все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, останутся.

30 июля Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в городе. По данным оперативного штаба на 24 августа, в Москве за сутки выявили 1105 новых случаев COVID-19, 2148 человек выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,5 млн заражений и свыше 27 000 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных