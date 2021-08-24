Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

30 июля Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в городе. По данным оперативного штаба на 24 августа, в Москве за сутки выявили 1105 новых случаев COVID-19, 2148 человек выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,5 млн заражений и свыше 27 000 летальных исходов.