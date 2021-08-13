Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку

Мэр подчеркнул, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Кроме того, в городе снимаются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.