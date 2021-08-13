Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку
Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы отменяется в Москве в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, заявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал Собянин, отметив, что работодателям рекомендуется сохранять удаленку и в дальнейшем, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Мэр подчеркнул, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Кроме того, в городе снимаются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
По словам Собянина, благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия коронавируса продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковым показателями второй половины июня, в коронавирусных госпиталях занято менее 7000 коек. Первым компонентом вакцины привиты более 4,5 млн москвичей.
30 июля Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. Ношение масок пока остается обязательным. По данным оперативного штаба, в Москве за все время пандемии выявлено более 1,5 млн заражений коронавирусом и свыше 26 000 летальных исходов. По обоим показателям город занимает первое место среди регионов России.