Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку

Ведомости

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы отменяется в Москве в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, заявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал Собянин, отметив, что работодателям рекомендуется сохранять удаленку и в дальнейшем, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Мэр подчеркнул, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Кроме того, в городе снимаются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

По словам Собянина, благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия коронавируса продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковым показателями второй половины июня, в коронавирусных госпиталях занято менее 7000 коек. Первым компонентом вакцины привиты более 4,5 млн москвичей.

30 июля Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах. Ношение масок пока остается обязательным. По данным оперативного штаба, в Москве за все время пандемии выявлено более 1,5 млн заражений коронавирусом и свыше 26 000 летальных исходов. По обоим показателям город занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: В Москве от коронавируса ежедневно прививаются 80 000–90 000 человек

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных