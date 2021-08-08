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В Москве от коронавируса ежедневно прививаются 80 000–90 000 человек

Ведомости

Государственные и частные пункты вакцинации Москвы ежедневно прививают от ковида 80 000–90 000 человек, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В конце июля первый или второй компонент вакцины получали около 90 000 человек в день, писал 23 июля в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Во время первого этапа обязательной вакцинации сотрудников отдельных сфер и действия QR-кодов для посещения ресторанов показатель ежедневной вакцинации максимально достигал 105 000 человек, сообщал мэр 7 июля у себя в блоге.

Всего в городе открыто около 300 центров вакцинации: более 100 – в поликлиниках, свыше 100 – в частных клиниках, более 40 – в павильонах «Здоровая Москва», семь – в центрах госуслуг «Мои документы», а также в торговых центрах и других популярных местах. Вакцинация иностранцев, проживающих и работающих в Москве, проводится в центре в Лужниках.

По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 августа, днем ранее в Москве выявили 2583 новых случая ковида, за сутки госпитализировали 793 человека, скончались 65 пациентов.

По данным на 23 июля (более свежих данных нет), в столице полностью привились от ковида свыше 2,2 млн человек, или 17,38% жителей столицы, один компонент вакцины получили более 4 млн человек.

Ранее по теме: Лидером по темпам вакцинации в Москве стала сфера здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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