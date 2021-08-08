В Москве от коронавируса ежедневно прививаются 80 000–90 000 человек
Государственные и частные пункты вакцинации Москвы ежедневно прививают от ковида 80 000–90 000 человек, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
В конце июля первый или второй компонент вакцины получали около 90 000 человек в день, писал 23 июля в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Во время первого этапа обязательной вакцинации сотрудников отдельных сфер и действия QR-кодов для посещения ресторанов показатель ежедневной вакцинации максимально достигал 105 000 человек, сообщал мэр 7 июля у себя в блоге.
Всего в городе открыто около 300 центров вакцинации: более 100 – в поликлиниках, свыше 100 – в частных клиниках, более 40 – в павильонах «Здоровая Москва», семь – в центрах госуслуг «Мои документы», а также в торговых центрах и других популярных местах. Вакцинация иностранцев, проживающих и работающих в Москве, проводится в центре в Лужниках.
По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 августа, днем ранее в Москве выявили 2583 новых случая ковида, за сутки госпитализировали 793 человека, скончались 65 пациентов.
По данным на 23 июля (более свежих данных нет), в столице полностью привились от ковида свыше 2,2 млн человек, или 17,38% жителей столицы, один компонент вакцины получили более 4 млн человек.