В Москве от коронавируса ежедневно прививаются 80 000–90 000 человек

Всего в городе открыто около 300 центров вакцинации: более 100 – в поликлиниках, свыше 100 – в частных клиниках, более 40 – в павильонах «Здоровая Москва», семь – в центрах госуслуг «Мои документы», а также в торговых центрах и других популярных местах. Вакцинация иностранцев, проживающих и работающих в Москве, проводится в центре в Лужниках.