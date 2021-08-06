Лидером по темпам вакцинации в Москве стала сфера здравоохранения

Лидером по темпам вакцинации в Москве стала сфера здравоохраненияВ частных клиниках уменьшились очереди желающих привиться
Лучше всего с обязательной вакцинацией от ковида справляются столичные медики, следует из статистики, которую «Ведомостям» предоставили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В государственных и частных медицинских учреждениях на 4 августа были привиты 72% работников. За ними следуют сотрудники образовательной сферы (государственные и частные учреждения) – 67%, а также сфер спорта, отдыха и развлечений – 63%. Чуть меньше вакцинированных (62%) оказалось среди работников общепита.
Постановление главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер было подписано 15 июня. Москвичи могут попасть на вакцинацию от коронавируса несколькими способами: по предварительной записи – через портал mos.ru или позвонив в поликлинику, а также без записи – в мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва». Кроме этого прививку делают 118 частных медицинских организаций. Совокупно в столице открыто около 300 центров вакцинации, 7 июля сообщал мэр города Сергей Собянин.
Желающих меньше
Жители столицы начали прививаться от ковида в частных клиниках в 2–3 раза реже по сравнению с тем периодом, когда только были введены обязательная вакцинация в ряде отраслей, а также QR-коды для посещения ресторанов, рассказали «Ведомостям» представители «Медси», «Инвитро», АО «Медицина» и «Чайки».
Шесть медицинских центров «Инвитро» до указа мэра о введении QR-кодов (22 июня) вакцинировали 10–15 человек в день, во время действия указа – до 50–60 человек в день, а после отмены QR-кодов (19 июля) – 15–20 человек в день. 16 клиник группы компаний «Медси» в среднем прививали 1000 человек в день до ограничений, во время ограничений – около 2500 человек в день, после их отмены показатель снова снизился примерно до 1000 человек в день. О такой же тенденции сообщили в клинике АО «Медицина»: 25 вакцинаций – до ограничений, 50 – во время их действия и возвращение сейчас к прежнему количеству клиентов, которые желают привиться.
В сети «Чайка» (в пяти клиниках прививают от ковида) поток на вакцинацию составлял 107 человек до середины июля, к 1 августа число желающих привиться впервые снизилось до 39 в день. При этом сохранилось и даже выросло число желающих привиться вторым компонентом, рассказала главный врач клиники «Чайка в Крылатском» Рената Петросян. Если сделана первая вакцина, то с большой вероятностью будет сделана и вторая, поясняет директор медицинской службы АО «Медицина» Жанна Дорош.
В пресс-службах других крупных компаний, выполняющих вакцинацию от ковида, – «РЖД-медицина» и EMC – не смогли предоставить статистику. Представители «Мать и дитя» и «К+31» сообщили, что клиники не ведут учет запрашиваемых данных по вакцинации. В «Семейном докторе» на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».
Сводные данные о количестве желающих пройти вакцинацию с помощью записи на mos.ru или в мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва» не публикуются. Снижение темпов вакцинации близкий к мэрии источник «Ведомостей» связывает с большим количеством уже привитых в Москве.
В поиске вакцинации
Анализ топ-5 самых популярных запросов через сервисы Yandex Wordstat и Google Trends показал, что пики наибольшего внимания пользователей к теме вакцинации приходились на 19 июня, 26 июня и 3–4 июля, после чего начался спад числа запросов. Для надежной оценки динамики темпов вакцинации требуются ежедневные обновления данных о числе привитых, но сейчас городские власти публикуют нерегулярные и приблизительные цифры, говорит партнер исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников.
Директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова предполагает, что увеличение темпов вакцинации было в первую очередь связано с обязательной вакцинацией сотрудников: люди старались привиться до 15 июля, когда работники должны были сделать первый компонент вакцины. Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов не считает принудительную вакцинацию абсолютно успешным мероприятием, но признает, что давление сыграло свою роль: «Первый компонент получили все, кто должен был получить, поэтому сейчас запись на первую прививку упала».
Аналитик Александр Драган говорит, что слова мэра об улучшении ситуации люди тоже могли считать однозначно: волна эпидемии идет на спад, значит, и бежать прививаться уже не нужно. По мнению Власова, на падение темпов вакцинации оказали влияние сразу три фактора: завершение первого этапа обязательной вакцинации работников ряда отраслей, отмена QR-кодов в ресторанах и снижение заболеваемости.