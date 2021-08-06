Лидером по темпам вакцинации в Москве стала сфера здравоохранения

Шесть медицинских центров «Инвитро» до указа мэра о введении QR-кодов (22 июня) вакцинировали 10–15 человек в день, во время действия указа – до 50–60 человек в день, а после отмены QR-кодов (19 июля) – 15–20 человек в день. 16 клиник группы компаний «Медси» в среднем прививали 1000 человек в день до ограничений, во время ограничений – около 2500 человек в день, после их отмены показатель снова снизился примерно до 1000 человек в день. О такой же тенденции сообщили в клинике АО «Медицина»: 25 вакцинаций – до ограничений, 50 – во время их действия и возвращение сейчас к прежнему количеству клиентов, которые желают привиться.