Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях, а также республике Марий Эл был введен режим ЧС. Позднее в Иркутской области этот режим отменили. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории Российской Федерации действовало 176 лесных пожаров на площади, из них 32 пожара в Якутии и 14 пожаров в Иркутской области.