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Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

Ведомости

Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург в Свердловской области закрыли для движения из-за природного пожара, сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — цитирует ТАСС собеседника. В связи с перекрытием трассы организован объезд: через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326 км.

Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях, а также республике Марий Эл был введен режим ЧС. Позднее в Иркутской области этот режим отменили. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории Российской Федерации действовало 176 лесных пожаров на площади, из них 32 пожара в Якутии и 14 пожаров в Иркутской области.

Ранее по теме: В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных