В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Как сообщается на сайте регионального МЧС, пожар в д. Студенка площадью 2000 кв. м локализован, сгорели три постройки на окраине, эвакуированы 26 человек, пострадавших нет. Существует угроза населенному пункту Устье-Кундыш. Вопрос об эвакуации жителей данного поселка еще не решен, отмечает ведомство. При этом произведена эвакуация из оздоровительных учреждений, находящихся на о.Шап.