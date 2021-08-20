В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте республики.
«Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей», — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте регионального МЧС, пожар в д. Студенка площадью 2000 кв. м локализован, сгорели три постройки на окраине, эвакуированы 26 человек, пострадавших нет. Существует угроза населенному пункту Устье-Кундыш. Вопрос об эвакуации жителей данного поселка еще не решен, отмечает ведомство. При этом произведена эвакуация из оздоровительных учреждений, находящихся на о.Шап.
Кроме того, людей эвакуировали из санатория «Сосновый бор». Глава Марий Эл поручил оказать эвакуированным гражданам всю необходимую помощь: обеспечить питанием, психологическим и медицинским сопровождением.
Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях был введен режим ЧС. Позднее в Иркутской области этот режим отменили. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 20 августа, на территории России действовало 128 лесных пожаров, из них 36 в Якутии и 17 в Иркутской области.