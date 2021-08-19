В Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
Власти Иркутской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный 6 августа из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В Иркутской области снят режим ЧС, который был введен в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона», — говорится в сообщении. За сутки локализованы пожары на площади около 90 000 га, площадь активного горения составляет 57 га.
Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, самая напряженная обстановка в Катангском районе, при этом там сосредоточены большие силы представителей лесного комплекса региона и федеральный резерв.
По данным на утро 19 августа в регионе продолжают действовать 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 22 400 га. С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. Режим ЧС был введен 6 августа на территории семи районов Прибайкалья, напомнили в областном правительстве.
Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях был введен режим ЧС. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 19 августа, в России действовало 125 лесных пожаров, в частности, 55 – на территории Якутии и 19 – в Иркутской области. 18 августа первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии.