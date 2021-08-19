В Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях был введен режим ЧС. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 19 августа, в России действовало 125 лесных пожаров, в частности, 55 – на территории Якутии и 19 – в Иркутской области. 18 августа первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии.