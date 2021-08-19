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В Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Ведомости

Власти Иркутской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный 6 августа из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Иркутской области снят режим ЧС, который был введен в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона», — говорится в сообщении. За сутки локализованы пожары на площади около 90 000 га, площадь активного горения составляет 57 га.

Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, самая напряженная обстановка в Катангском районе, при этом там сосредоточены большие силы представителей лесного комплекса региона и федеральный резерв.

По данным на утро 19 августа в регионе продолжают действовать 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 22 400 га. С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. Режим ЧС был введен 6 августа на территории семи районов Прибайкалья, напомнили в областном правительстве.

Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. В Иркутской и Якутской областях был введен режим ЧС. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 19 августа, в России действовало 125 лесных пожаров, в частности, 55 – на территории Якутии и 19 – в Иркутской области. 18 августа первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии.

Ранее по теме: В МЧС заявили о «кардинальном переломе» в борьбе с пожарами в Якутии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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