В МЧС заявили о «кардинальном переломе» в борьбе с пожарами в Якутии
Пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Сегодня на утреннем штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили», — сказал он, отметив, что к масштабным лесным пожарам на территории региона привел человеческий фактор. По словам Чуприяна, по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, 17 из которых уже находятся в судах.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 17 августа, в России действовало 139 лесных пожаров, в частности, 67 — на территории Якутии и 20 — в Иркутской области.
Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах, в том числе в Якутии, носит абсолютно беспрецедентный характер.