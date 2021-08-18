В МЧС заявили о «кардинальном переломе» в борьбе с пожарами в Якутии

«Сегодня на утреннем штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили», — сказал он, отметив, что к масштабным лесным пожарам на территории региона привел человеческий фактор. По словам Чуприяна, по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, 17 из которых уже находятся в судах.