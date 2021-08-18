Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В МЧС заявили о «кардинальном переломе» в борьбе с пожарами в Якутии

Ведомости

Пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сегодня на утреннем штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили», — сказал он, отметив, что к масштабным лесным пожарам на территории региона привел человеческий фактор. По словам Чуприяна, по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, 17 из которых уже находятся в судах.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 17 августа, в России действовало 139 лесных пожаров, в частности, 67 — на территории Якутии и 20 — в Иркутской области.

Леса начали гореть в ряде российских регионов из-за жаркой и сухой погоды. Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах, в том числе в Якутии, носит абсолютно беспрецедентный характер. 

Ранее по теме: В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных