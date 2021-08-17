В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии
Ситуация с пожарами в Якутии стабилизируется, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
«Скажу с некоторой настороженностью, что ситуацию мы стабилизируем. Еще чуть-чуть и переломим ее окончательно», — сказал Чуприян (цитата по ТАСС). По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 156 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 возгораний на общей площади свыше 37 тыс. га, рассказали в МЧС.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего — на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах, в том числе в Якутии, носит абсолютно беспрецедентный характер.