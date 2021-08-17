В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего — на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах, в том числе в Якутии, носит абсолютно беспрецедентный характер.