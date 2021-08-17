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В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии

Ведомости

Ситуация с пожарами в Якутии стабилизируется, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

«Скажу с некоторой настороженностью, что ситуацию мы стабилизируем. Еще чуть-чуть и переломим ее окончательно», — сказал Чуприян (цитата по ТАСС). По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 156 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 возгораний на общей площади свыше 37 тыс. га, рассказали в МЧС.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего — на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах, в том числе в Якутии, носит абсолютно беспрецедентный характер. 

Ранее по теме: Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных