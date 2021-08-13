Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн гектаров», – сказал Советников (цитата по ТАСС). Он отметил, что лесные пожары затронули около 2–3% площади лесов Якутии, которая составляет 260 млн гектаров. При этом в основном огонь затронул подстилку и кустарник, в то время как лиственница, основная порода для Якутии, осталась цела.