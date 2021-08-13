Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров
Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 млн гектаров, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников в эфире «Первого канала».
«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн гектаров», – сказал Советников (цитата по ТАСС). Он отметил, что лесные пожары затронули около 2–3% площади лесов Якутии, которая составляет 260 млн гектаров. При этом в основном огонь затронул подстилку и кустарник, в то время как лиственница, основная порода для Якутии, осталась цела.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично вылететь в Якутию для руководства борьбой с пожарами. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.