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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров

Ведомости

Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 млн гектаров, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников в эфире «Первого канала».

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн гектаров», – сказал Советников (цитата по ТАСС). Он отметил, что лесные пожары затронули около 2–3% площади лесов Якутии, которая составляет 260 млн гектаров. При этом в основном огонь затронул подстилку и кустарник, в то время как лиственница, основная порода для Якутии, осталась цела.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично вылететь в Якутию для руководства борьбой с пожарами. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.

Ранее по теме: Аэропорт Якутска приостановил работу из-за дыма от пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных