Аэропорт Якутска приостановил работу из-за дыма от пожаров
Международный аэропорт Якутска приостановил взлет и посадку самолетов в связи со снижением видимости из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Instagram.
«Метеорологическая видимость составляет 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку. Задержано 18 рейсов, рейс ЯМ 567 авиакомпании «Алроса» Новосибирск – Якутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный», — говорится в сообщении. На момент объявления метеорологическая видимость в аэропорту составляла 150 м. Позже она увеличилась до 450 м.
«Аэропорт «Якутск» работает в условиях ограниченной видимости», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее сегодня сообщалось, что превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска составляет с 1,28 до 19,6 раза.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично вылететь в Якутию для руководства борьбой с пожарами. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.