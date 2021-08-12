Аэропорт Якутска приостановил работу из-за дыма от пожаров

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично вылететь в Якутию для руководства борьбой с пожарами. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.