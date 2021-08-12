Содержание химических веществ в воздухе Якутска превысило норму почти в 20 раз
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска составляет с 1,28 до 19,6 раза, следует из лабораторного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг атмосферного воздуха ведомством проводится в период лесных пожаров, действующих на территории региона.
Такие частицы представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
По данным авиалесоохраны на 12 августа, на территории Российской Федерации действовало 183 лесных пожара, в том числе 111 пожаров на землях лесного фонда Якутии и 22 пожара в Иркутской области.