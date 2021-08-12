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Содержание химических веществ в воздухе Якутска превысило норму почти в 20 раз

Ведомости

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска составляет с 1,28 до 19,6 раза, следует из лабораторного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг атмосферного воздуха ведомством проводится в период лесных пожаров, действующих на территории региона.

Такие частицы представляют серьезную опасность для здоровья человека.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По данным авиалесоохраны на 12 августа, на территории Российской Федерации действовало 183 лесных пожара, в том числе 111 пожаров на землях лесного фонда Якутии и 22 пожара в Иркутской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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