Индонезия одобрила вакцину «Спутник V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в Индонезии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Данные клинических испытаний на третьей фазе показывают, что вакцина «Спутник V» обеспечивает эффективность 91,6%, цитирует издание слова главы агентства по контролю за продуктами и лекарствами (BPOM) Пенни Лукито. По ее словам, серьезных побочных явлений от применения вакцины не зафиксировано.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года, писали «РИА Новости».
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий работников в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.