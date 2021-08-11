ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» к середине сентября
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.
«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – сказала Симао (цитата по ТАСС). По ее словам, в настоящее время ВОЗ проводит юридические процедуры и анализ вакцины на предмет ее включения в портфель механизма COVAX.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ в сентябре или октябре. В июне замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ВОЗ зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. Он рассказал, что представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позже ВОЗ опубликовала замечания по работе одной из них.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.