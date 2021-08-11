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ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» к середине сентября

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – сказала Симао (цитата по ТАСС). По ее словам, в настоящее время ВОЗ проводит юридические процедуры и анализ вакцины на предмет ее включения в портфель механизма COVAX.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ в сентябре или октябре. В июне замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ВОЗ зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. Он рассказал, что представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позже ВОЗ опубликовала замечания по работе одной из них.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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