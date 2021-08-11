Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»
Вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее эффективна против штамма дельта, показатель составляет около 83%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», — рассказал Мурашко. По его словам, препарат более чем на 95% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована год назад. Также она зарегистрирована в 70 странах с общим населением около 3,5 млрд человек. Препарат разрешено применять для вакцинации взрослых. Сейчас идут испытания вакцины на подростках 12-17 лет. Также в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм дельта.