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Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее эффективна против штамма дельта, показатель составляет около 83%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», — рассказал Мурашко. По его словам, препарат более чем на 95% защищает от тяжелого течения коронавируса.

Вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована год назад. Также она зарегистрирована в 70 странах с общим населением около 3,5 млрд человек. Препарат разрешено применять для вакцинации взрослых. Сейчас идут испытания вакцины на подростках 12-17 лет. Также в России зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм дельта.

Ранее по теме: Более 95% выявляемых в России случаев COVID-19 приходится на «дельта»-штамм

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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