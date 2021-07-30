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Более 95% выявляемых в России случаев COVID-19 приходится на «дельта»-штамм

Ведомости

Свыше 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве регионов России приходится на «дельта»-штамм, заявил журналистам генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса», – сказал Максютов (цитата по ТАСС). Он предположил, что новые штаммы коронавируса будут результатом мутации варианта «дельта», в связи с чем разработчики вакцин смогут использовать его в качестве эталонного.

Глава «Вектора» отметил, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность зарегистрированных в России вакцин. В подавляющем большинстве они остаются эффективными и формируют коллективный иммунитет.

По его словам, в России продолжается работа по изучению мутаций коронавируса. «В РФ системой мониторинга Роспотребнадзора отсеквенированно уже более 20 000 разных штаммов полученных геномов этого вируса. По состоянию на сегодня мы видим уже более 18 000 замен в этом общем количестве штаммов», – рассказал Максютов.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили о более долгой болезни при «дельта»-штамме COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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