Более 95% выявляемых в России случаев COVID-19 приходится на «дельта»-штамм
Свыше 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве регионов России приходится на «дельта»-штамм, заявил журналистам генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
«В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса», – сказал Максютов (цитата по ТАСС). Он предположил, что новые штаммы коронавируса будут результатом мутации варианта «дельта», в связи с чем разработчики вакцин смогут использовать его в качестве эталонного.
Глава «Вектора» отметил, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность зарегистрированных в России вакцин. В подавляющем большинстве они остаются эффективными и формируют коллективный иммунитет.
По его словам, в России продолжается работа по изучению мутаций коронавируса. «В РФ системой мониторинга Роспотребнадзора отсеквенированно уже более 20 000 разных штаммов полученных геномов этого вируса. По состоянию на сегодня мы видим уже более 18 000 замен в этом общем количестве штаммов», – рассказал Максютов.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.