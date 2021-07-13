РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью

«Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).