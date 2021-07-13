РФПИ ожидает получения одобрения «Спутника V» от ВОЗ осенью
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» в сентябре или октябре, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.
«Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).
В июне замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ВОЗ зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. Он рассказал, что представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали результаты клинических исследований и производственные площадки. Позже ВОЗ опубликовала замечания по работе одной из них.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина одобрена в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.